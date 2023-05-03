В кожаном платье с обнаженными плечами и цветком на шее: драматический образ Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон дебютировала на Балу Института костюма музея Метрополитен, состоявшемся в Нью-Йорке.

Светская львица выбрала для своего появления черное кожаное платье по фигуре со шлейфом от бренда Marc Jacobs, верх которого был украшен кристаллами Swarovski. Наряд имел обнаженные плечи и подчеркивал хрупкие ключицы звезды, а также рукава-перчатки с кристаллами.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

На шее у нее был черный чокер с цветком с кристаллами Swarovski – цветочные аксессуары сейчас в тренде.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Наряды Хилтон скомбинировали с черным клатчем и черными замшевыми босоножками на экстремально высокой платформе и каблуках с кристаллами.

Пэрис сделала высокий хвост, насыщенный макияж смоки-айс, в ушах у нее были бриллиантовые серьги.

"Я полностью доверилась Марку, его видению, потому что он – гений. Поэтому, когда они прислали мне первые идеи относительно платья, я была ошеломлена. Мне оно так понравилось. Это похоже на то, как бы Карл создавал Барби от кутюр", — поделилась Пэрис впечатлениями о своем платье.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Знаменитость также добавила, что любимой деталью ее образа стал чокер с цветком с кристаллами Swarovski.

"Из культового цветка Chanel, покрытого кристаллами, Марк сделал черный чокер. Он выглядит эпически", — сказала Хилтон.

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