В кожаном платье с оригинальной юбкой: роскошная Деми Мур на церемонии в Лос-Анджелесе

Сезон красных дорожек и церемоний продолжается и после вручения премии BAFTA в Лондоне звезды вернулись в США, где прошла 31-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии киноактеров Америки (SAG Awards).
Это мероприятие - одна из последних столь масштабных остановок перед вручением премии "Оскар", которая состоится уже на следующей неделе, 3 марта. Одной из известных актрис, талант которой в этом году особенно отметили, стала Деми Мур.
62-летняя звезда получила на этом мероприятии награду в категории "Лучшая женская роль" за свою роль в фильме "Субстанция". Надела она на мероприятие особый наряд - черное платье от бренда Bottega Veneta.
Это было платье-бюстье верх которого выполнен из кожи, а вот юбка была сделана из черной ткани со складками. Свой вечерний образ актриса дополнила украшениями от Tiffany & Co., макияжем, а также любимой прической с распущенными длинными волосами.
Ранее за игру в "Субстанции" Мур получила свою первую статуэтку "Золотой глобус", а в скором появится на "Оскаре", поскольку тоже среди числа номинантов мероприятия.
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