В кожаном платье с пикантным декольте: Тина Кунаки на шоу памяти дизайнера Альбера Эльбаза

В Париже прошел показ памяти дизайнера Альбера Эльбаза, который умер в апреле 2021 года.

Альбер Эльбаз запомнился публике в основном благодаря своей многолетней успешной работе в Доме Lanvin, где он занимал пост креативного директора с 2011 по 2015 год. Однако в 2015 году Альбер Эльбаз покинул Дом и долгое время о его работе мало что было известно, но потом его карьера снова пошла в гору. В прошлом сезоне он запустил личный бренд AZ Factory и был полон надежд и планов.

Показ "Любовь приносит любовь" на Парижской неделе моды был организован в память о дизайнере. Его посетили многие гости, в том числе французская модель Тина Кунаки, которая была запечатлена рядом с художественным руководителем Модного дома Balmain Оливье Рустеном.

Тина Кунаки / Getty Images

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Тина блистала в черном кожаном платье с пикантным декольте и разрезом до бедра, а ее тонкую талию подчеркивал широкий пояс. Волосы модель собрала в низкий тугой пучок, сделала вечерний макияж и никакими украшениями решила свой образ не дополнять. Лишь красный маникюр девушки добавлял яркости.

Оливье Рустен, с которым Тина сидела в первом ряду рядом, выглядел очень стильно: в белой рубашке с длинными рукавами, черном пиджаке и блестящих черных брюках.

Оливье Рустен и Тина Кунаки / Getty Images

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