В кожаном платье с разрезами: эффектная актриса Бизи Филиппс блистала на мероприятии

Бизи Филиппс / © Associated Press

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Бизи Филиппс, которая известна ролями во многих комедийных фильмах и сериалах, посетила гала-вечер Planned Parenthood of Greater New York. Актриса появилась перед камерами в черном платье из фактурной кожи.

© Associated Press

Ее эффектный наряд обтягивал фигуру, подчеркивая ее, а также имел несколько акцентный деталей — высокий разрез на юбке, который демонстрировал ноги Бизи, а также косой разрез на груди, украшенный металлическими кольцами.

Это платье актриса дополнила сумкой с ручками-цепочками, туфлями на каблуках и ярким макияжем с красной помадой на губах.

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© Associated Press

Отметим, что изделия из кожи снова стали популярным трендом среди мировых звезд в этом сезоне. Например, Хайди Клум надевает этот материал уже регулярно, а лдним из самых ее интересных появлений в нем было мини, которым она подчеркнула ноги.