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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
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В кожаном платье с разрезами: эффектная актриса Бизи Филиппс блистала на мероприятии

Благодаря этому наряду актриса продемонстрировала ноги.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Бизи Филиппс

Бизи Филиппс / © Associated Press

Бизи Филиппс, которая известна ролями во многих комедийных фильмах и сериалах, посетила гала-вечер Planned Parenthood of Greater New York. Актриса появилась перед камерами в черном платье из фактурной кожи.

/ © Associated Press

© Associated Press

Ее эффектный наряд обтягивал фигуру, подчеркивая ее, а также имел несколько акцентный деталей — высокий разрез на юбке, который демонстрировал ноги Бизи, а также косой разрез на груди, украшенный металлическими кольцами.

Это платье актриса дополнила сумкой с ручками-цепочками, туфлями на каблуках и ярким макияжем с красной помадой на губах.

/ © Associated Press

© Associated Press

Отметим, что изделия из кожи снова стали популярным трендом среди мировых звезд в этом сезоне. Например, Хайди Клум надевает этот материал уже регулярно, а лдним из самых ее интересных появлений в нем было мини, которым она подчеркнула ноги.

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Дата публикации
Количество просмотров
11
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