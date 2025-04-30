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- Шоу-бизнес
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В кожаном платье с разрезами: эффектная актриса Бизи Филиппс блистала на мероприятии
Благодаря этому наряду актриса продемонстрировала ноги.
Бизи Филиппс, которая известна ролями во многих комедийных фильмах и сериалах, посетила гала-вечер Planned Parenthood of Greater New York. Актриса появилась перед камерами в черном платье из фактурной кожи.
Ее эффектный наряд обтягивал фигуру, подчеркивая ее, а также имел несколько акцентный деталей — высокий разрез на юбке, который демонстрировал ноги Бизи, а также косой разрез на груди, украшенный металлическими кольцами.
Это платье актриса дополнила сумкой с ручками-цепочками, туфлями на каблуках и ярким макияжем с красной помадой на губах.
Отметим, что изделия из кожи снова стали популярным трендом среди мировых звезд в этом сезоне. Например, Хайди Клум надевает этот материал уже регулярно, а лдним из самых ее интересных появлений в нем было мини, которым она подчеркнула ноги.