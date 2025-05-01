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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
53
Время на прочтение
1 мин

В кожаном платье с разрезом: Флоренс Пью позировала фотографам перед показом фильма

Актриса блистала на премьере фильма.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Флоренс Пью

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью посетила специальный показ фильма «Громовержцы» студии Walt Disney Studios в Нью-Йорке. На этом мероприятии она решила продемонстрировать черное платье из кожи от бренда Loewe.

Наряд подчеркивал фигуру и имел американскую пройму и высокую горловину. Юбку украшал высокий разрез.

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Спина у платья была открытой и только украшена двумя ремешками. Платье Флоренс носила в сочетании с туфлями от Christian Louboutin и множеством украшений.

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Этот наряд актрисы кардинально отличался от того, который она носила на мероприятии в Лос-Анджелесе несколькими днями ранее. Тогда Пью вышла на красную дорожку в романтическом наряде от Alexander McQueen с рюшами мятного оттенка.

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
53
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