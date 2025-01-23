В кожаном платье с разрезом и на шпильках: Антонина Хижняк продемонстрировала эффектный лук на премьере фильма

Актриса выглядела красиво и стройно.
Антонина Хижняк посетила в кинотеатре "Оскар" гала-премьеру романтической комедии "Коли ти вийдеш заміж?", в котором снялась.
На мероприятии актриса продемонстрировала эффектный образ. На ней было черное кожаное платье миди на тонких бретельках и с высоким разрезом, в котором она выглядела красиво и стройно.
Аутфит Антонина дополнила черными замшевыми туфлями на шпильках. У нее была аккуратная прическа, нежный макияж и деликатная цепочка на шее.
Хижняк позировала перед фотографами вместе со своими коллегами из фильма и друзьями-актерами.
А еще Антонина подурачилась на камеру вместе с актерами – Тарасом Цымбалюком и Григорием Баклановым.
Напомним, Наталья Денисенко появилась на премьере фильма "Коли ти вийдеш заміж?" в "голом" платье и без белья.
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