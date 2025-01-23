В кожаном платье с разрезом и на шпильках: Антонина Хижняк продемонстрировала эффектный лук на премьере фильма

Антонина Хижняк посетила в кинотеатре "Оскар" гала-премьеру романтической комедии "Коли ти вийдеш заміж?", в котором снялась.

На мероприятии актриса продемонстрировала эффектный образ. На ней было черное кожаное платье миди на тонких бретельках и с высоким разрезом, в котором она выглядела красиво и стройно.

Тарас Цымбалюк, Антонина Хижняк и Григорий Бакланов/Прессслужба

Аутфит Антонина дополнила черными замшевыми туфлями на шпильках. У нее была аккуратная прическа, нежный макияж и деликатная цепочка на шее.

Антонина Хижняк/Прессслужба

Хижняк позировала перед фотографами вместе со своими коллегами из фильма и друзьями-актерами.

Антонина Хижняк с коллегами

Антонина Хижняк/Прессслужба

Тараса Цымбалюк, Антонина Хижняк, Роман Ясиновский и Григорий Бакланов/Прессслужба

А еще Антонина подурачилась на камеру вместе с актерами – Тарасом Цымбалюком и Григорием Баклановым.

Тарас Цымбалюк, Антонина Хижняк и Григорий Бакланов/Прессслужба

Напомним, Наталья Денисенко появилась на премьере фильма "Коли ти вийдеш заміж?" в "голом" платье и без белья.

Читайте также: