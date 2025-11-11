- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- 132
- 1 мин
В кожаном платье с разрезом и высоких перчатках: Сиара в дерзком луке пришла на гала-вечер
Артистка в кожаном образе total black вышла в свет.
Сиара посетила ежегодный гала-вечер Baby2Baby 2025 в Голливуде. Звезда появилась в дерзком аутфите.
На артистке было черное кожаное платье миди без бретелек, с пикантным декольте и высоким разрезом до бедра. Наряд прекрасно подчеркнул ее пышный бюст и стройную фигуру.
Лук Сиара дополнила кожаными высокими перчатками и черными туфлями на высоких шпильках.
Звезда сделала аккуратную прическу с боковым пробором и макияж с черными стрелками.
Напомним, Сиара на церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards пришла во всем белом.