В кожаном платье с разрезом и высоких перчатках: Сиара в дерзком луке пришла на гала-вечер

Сиара / © Associated Press

Реклама

Сиара посетила ежегодный гала-вечер Baby2Baby 2025 в Голливуде. Звезда появилась в дерзком аутфите.

На артистке было черное кожаное платье миди без бретелек, с пикантным декольте и высоким разрезом до бедра. Наряд прекрасно подчеркнул ее пышный бюст и стройную фигуру.

Сиара / © Associated Press

Лук Сиара дополнила кожаными высокими перчатками и черными туфлями на высоких шпильках.

Реклама

Сиара / © Associated Press

Звезда сделала аккуратную прическу с боковым пробором и макияж с черными стрелками.

Сиара / © Associated Press

Напомним, Сиара на церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards пришла во всем белом.