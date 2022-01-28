В кожаном платье с рукавами-буфами: Мерьем Узерли на Неделе моды в Париже

В кожаном платье с рукавами-буфами: Мерьем Узерли на Неделе моды в Париже

38-летняя звезда посетила фэшн-шоу.

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая прославилась ролью в популярном историческо-драматичном сериале "Великолепный век", прилетела в Париж, чтобы посетить Неделю высокой моды. Звезда позировала перед камерами в черном приталенном платье, верх которого был прозрачным и украшен черной аппликацией, а юбка - кожаной. Также интересным акцентом платья стали кожаные рукава-буфы.

Мерьем Узерли / Getty Images

Образ актриса дополнили черными туфлями и очень лаконичным натуральным макияжем.

Также на своей странице в Instagram Мерьем показала несколько кадров в бежевом платье с принтом в виде паутины.

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