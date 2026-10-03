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- Шоу-бизнес
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В кожаном платье с тиснением под крокодила: Селин Дион продемонстрировала стильный образ в Париже
Певица появилась на публике в эффектном наряде цвета хаки.
Селин Дион в очередной раз попала в объективы папарацци, когда выходила из отеля в Париже.
Певица появилась на публике в облегающем кожаном платье цвета хаки с тиснением под кожу крокодила. Наряд имел длинные рукава, воротник-стойку, длину до колен и квадратные металлические застежки спереди.
Селин подчеркнула талию широким черным ремнем с лаконичной серебряной пряжкой. Платье она сочетала с черными капроновыми колготками и классическими туфлями с заостренным носком на высоких шпильках.
Завершали аутфит солнцезащитные коричневые очки и кольца. Волосы певица собрала в гладкий пучок, а макияж сделала максимально естественным. Дион выглядела прекрасно и приветливо улыбалась фотографам.
Напомним, Селин Дион в черном бархатном платье от Schiaparelli исполнила свой знаменитый хит на шоу в Париже.