ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
65
Время на прочтение
1 мин

В кожаном платье с тиснением под крокодила: Селин Дион продемонстрировала стильный образ в Париже

Певица появилась на публике в эффектном наряде цвета хаки.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Селин Дион

Селин Дион / © Getty Images

Селин Дион в очередной раз попала в объективы папарацци, когда выходила из отеля в Париже.

Певица появилась на публике в облегающем кожаном платье цвета хаки с тиснением под кожу крокодила. Наряд имел длинные рукава, воротник-стойку, длину до колен и квадратные металлические застежки спереди.

Селин Дион / © Getty Images

Селин Дион / © Getty Images

Селин подчеркнула талию широким черным ремнем с лаконичной серебряной пряжкой. Платье она сочетала с черными капроновыми колготками и классическими туфлями с заостренным носком на высоких шпильках.

Завершали аутфит солнцезащитные коричневые очки и кольца. Волосы певица собрала в гладкий пучок, а макияж сделала максимально естественным. Дион выглядела прекрасно и приветливо улыбалась фотографам.

Напомним, Селин Дион в черном бархатном платье от Schiaparelli исполнила свой знаменитый хит на шоу в Париже.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie