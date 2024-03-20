В кожаном платье с трикотажным корсетом: Сидни Суини сходила на дневное ток-шоу

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала очаровательная Сидни Суини, которая вышла из студии телеканала ABC, где она приняла участие в дневном ток-шоу The View.

Актриса продемонстрировала женственный образ в черном платье миди без рукавов, которое имело трикотажную вставку-корсет. Наряд она дополнила черными кожаными остроносыми сапогами на шпильках.

Сидни Свиньи / Фото: Getty Images

У нее была укладка с локонами, нежный макияж, лаконичные серьги, серебряные кольца и черные очки на лице.

Напомним, Сидни Суини появилась на премьере фильма ужасов "Проклятая дева" в оригинальном скульптурном топе, в котором блеснула пышной грудью.

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