В кожаном платье с внушительным декольте: модель Джулия Фокс вышла на подиум в Париже

Американская модель Джулия Фокс приняла участие в шоу бренда Pressiat, которое прошло в Париже в рамках Недели моды. Эпатажная модель вышла на подиум последней и закрыла показ.

Фокс была одета в длинное черно-серое полосатое платье с длинными рукавами, у которого также было внушительное V-образное декольте. Дополняла платье бежевая меховая накидка и обувь на каблуках.

Также у Джулии был яркий макияж, выполненный зелеными и серыми тенями, брови она вновь осветлила, а также нанесла на губы блеск. Также кардинально изменилась прическа модели, поскольку она не только изменила стрижку, а и покрасила волосы в нежно-сиреневый цвет.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

После дефиле к Джулии присоединился и сам дизайнер - Винсент Гарнье Прессиа. Он вышел на подиум в черном костюме и водолазке.

Джулия Фокс и Винсент Гарнье Прессиа / Фото: Getty Images

Деталями показа бренд поделился в Instagram.

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