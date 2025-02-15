В кожаном платье со шлейфом: Майли Сайрус вышла в свет с мамой и бойфрендом

Певица и бывшая актриса посетила концерт SNL50: The Homecoming, который состоялся 14 февраля в Нью-Йорке.
На этом светском мероприятии 32-летняя звезда Майли Сайрус появилась в эффектном наряде черного цвете - длинном платье от Roberto Cavalli из коллекции весна-лето 2025.
Платье было выполнено из кожи, а его дизайн напоминал крыло птицы с перьями. В некоторых местах в наряде были прозрачные вставки. Также его украшал асимметричный подол с рюшами.
Образ Сайрус дополнила ярким макияжем и укладкой.
Посетила это мероприятие она вместе с мамой Тиш Сайрус и бойфрендом Максом Морандо, который на несколько лет ее младше. Тиш надела наряд от Versace, а вот Макс - от Prada.
Напомним, что ранее мы рассказывали, что Майли обзавелась особой вещью - певица выкупила платье, в котором получила первую "Грэмми". Это наряд созданный модельером Бобом Маки для коллекции 2002 года, которая называлась To Broadway With Love.
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