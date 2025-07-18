В кожаном платье винного цвета: Сара Мишель Геллар посетила церемонию в Лос-Анджелесе

Сара Мишель Геллар / © Associated Press

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Сара Мишель Геллар — звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» — посетила церемонию вручения премии Las Culturistas Culture Awards. Мероприятие состоялось в театре «Орфей» в Лос-Анджелесе.

Актриса надела на мероприятие платье-бюстье из кожи, которое было выполнено в винном оттенке. Платье длиной до щиколотки не имело декора, а его прямой силуэт отлично подчеркивал стройную фигуру Геллар. Образ она дополнила черным небольшим клатчем, туфлями на каблуках, а также укладкой с легкими локонами, золотыми украшениями и макияжем.

Сара Мишель Геллар / © Associated Press

Напомним, что также на этой неделе Сара Мишель вышла в свет с мужем — актером Фредди Принцем-младшим. Они вместе посетила премьеру фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», который стал продолжением одноименного фильма 1997 года, в котором вместе сыграли. Фредди Принц-младший вернется к своей роли, а также в продолжении появится актриса Дженнифер Лав Хьюитт.

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Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший / © Associated Press

Сара Мишель Геллар / © Getty Images Сара Мишель Геллар / © Getty Images Сара Мишель Геллар / © Associated Press Сара Мишель Геллар / © Associated Press Сара Мишель Геллар / © Getty Images Сара Мишель Геллар / © Associated Press Сара Мишель Геллар / © Associated Press