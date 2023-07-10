В кожаном платье с полосками: Галь Гадот засветила грудь на светском мероприятии

Она надела платье от бренда, который ранее завирусился в Сети из-за одиозной сумки-голубя Кэрри Брэдшоу - героини сериала "И просто так…".

Звезда серии супергеройских фильмов о "Чудо-женщине" - актриса Галь Гадот - посетила мировую премьеру фильма "Барби". Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе, а к фотографам актриса вышла в платье шоколадного оттенка.

Галь в этой картине не играет, а пришла на мероприятие просто как звездный гость, хотя ранее исполнительница главной роли в фильме Марго Робби признавалась на одном из интервью, что Гадот могла в этой картине тоже появится в роли куклы барби, но отказалась от предложенной роли из-за плотного рабочего графика и работы над другими проектами.

Что касается платья женщины, то его автором является бренд JW Anderson и этот наряд впервые был показан в коллекции весна-лето 2024.

Галь Гадот / Фото: Associated Press

Платье было выполнено из кожи и имело белую тонкую полоску. Также оно было декорировано объемными складками на бедрах, а вот его передняя часть была очень узкой в зоне груди из-за чего бюст актрисы немного выглядывал из-под наряда и это придавало образу пикантности.

Галь Гадот / Фото: Associated Press

Лук актриса и ее стилисты дополнили прической-хвостом, белой асимметричной сумкой и мюлями.

Галь Гадот / Фото: Associated Press

Кстати, бренд JW Anderson известен своими необычными вещами. Не так давно их одиозная сумка-голубь появилась в одной из серий сериала "И просто так…", а еще они выпустили резиновую обувь - забавные сабо в виде лягушек.

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