В кожаном топе и обтягивающих джинсах: Эльза Хоск сверкнула декольте

Шведская топ-модель Эльза Хоск попала под прицел уличных фотографов в Нью-Йорке.

33-летнюю Эльзу сфотографировали по пути на вечеринку DL1916 в Трибеке. На образ экс-"ангела" Victoria's Secret нельзя было не обратить внимание. Эльза была одета в черный кожаный топ с глубоким вырезом на декольте и узкие черные джинсы, которые она заправила в высокие замшевые сапоги на каблуках.

Эльза Хоск / Getty Images

Особенно в глаза бросалось декольте модели. С тех пор, как Эльза Хоск родила ребенка в феврале 2021 года, ее формы заметно изменились. Аутфит модель также дополнила красной помадой на губах и подчеркнула румянами скулы, а длинные белые волосы просто распустила.

В Нью-Йорк Эльза приехала похоже по работе. Но в своем Instagram модель опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена с дочерью.

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