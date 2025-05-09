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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
139
Время на прочтение
1 мин

В кожаном топе и оригинальных брюках: Николь Кидман вышла на красную дорожку с мужем-музыкантом

Оскароносная актриса Николь Кидман посетила церемонию вручения премии Academy of Country Music Awards 2025, которая прошла в американском штате Техас.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Николь Кидман

Николь Кидман / © Associated Press

Она появилась среди приглашенных гостей, поскольку ее муж Кит Урбан — кантри-певец и композитор.

Николь выбрала для этого мероприятия дерзкий и стильный образ, поскольку носила наряд от Monse из коллекции прет-а-порте осень-зима 2025. Ее наряд включал кожаный черный топ с американской проймой, который дополняла баска на талии, а также брюки, дополненные асимметричной юбкой. Также актриса носила туфли на каблуках, несколько украшений, а свои красивые светлые волосы распустила.

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Кит же в тот день был одет в полосатый костюм-тройку и ботинки на очень высокой и грубой платформе.

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Напомним, что также Николь в начале этой недели блистала на Met Gala в Нью-Йорке, где продемонстрировала черное платье с бантиками от Balenciaga, которое было копией архивного наряда этого культового бренда. Однако в тот день она немного заставила поволноваться своих поклонников, поскольку дополнила образ париком с короткими волосами. Многие подумали, что актриса сделала короткую стрижку.

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Credits

Николь Кидман / © Credits

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман

Николь Кидман

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
139
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