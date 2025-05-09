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- Шоу-бизнес
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В кожаном топе и оригинальных брюках: Николь Кидман вышла на красную дорожку с мужем-музыкантом
Оскароносная актриса Николь Кидман посетила церемонию вручения премии Academy of Country Music Awards 2025, которая прошла в американском штате Техас.
Она появилась среди приглашенных гостей, поскольку ее муж Кит Урбан — кантри-певец и композитор.
Николь выбрала для этого мероприятия дерзкий и стильный образ, поскольку носила наряд от Monse из коллекции прет-а-порте осень-зима 2025. Ее наряд включал кожаный черный топ с американской проймой, который дополняла баска на талии, а также брюки, дополненные асимметричной юбкой. Также актриса носила туфли на каблуках, несколько украшений, а свои красивые светлые волосы распустила.
Кит же в тот день был одет в полосатый костюм-тройку и ботинки на очень высокой и грубой платформе.
Напомним, что также Николь в начале этой недели блистала на Met Gala в Нью-Йорке, где продемонстрировала черное платье с бантиками от Balenciaga, которое было копией архивного наряда этого культового бренда. Однако в тот день она немного заставила поволноваться своих поклонников, поскольку дополнила образ париком с короткими волосами. Многие подумали, что актриса сделала короткую стрижку.