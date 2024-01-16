В кожаном топе и с "мокрой" укладкой: эффектная Николь Шерзингер блеснула пышной грудью

45-летняя певица, ведущая и бывшая солистка The Pussycat Dolls – Николь Шерзингер – в последнее время часто меняет прически – длину и цвет волос, а также экспериментирует с макияжем.

В очередной раз звезда перевоплотилась в знойную брюнетку с "мокрой" укладкой. Она надела кожаный топ, который подчеркнул ее пышную грудь, а в макияже сделала акцент на красной помаде и розовых румянах. Таким образом Николь привлекает внимание к свою новому творческому проекту под названием "Shhhh".

Напомним, ранее Николь Шерзингер продемонстрировала самое модное окрашивание 2023 года – тирамису, когда корни волос остаются натурального оттенка (чаще всего темно-русого), а остальная длина – более светлого, от медового до светло-пшеничного, но без явного контраста.

Николь Шерзингер / Фото: Instagram Николь Шерзингер

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