В кожаном топе и с питоновой сумкой: эффектная Наоми Уоттс на фэшн-шоу бренда Mugler

Наоми Уоттс / © Getty Images

Наоми Уоттс посетила показ женской коллекции Mugler осень/зима 2026-2027, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Актриса продемонстрировала на фэшн-ивенте эффектный образ. Она предстала в черном кожаном топе с драпировкой, американской проймой и высокой горловиной. Верх звезда скомбинировала с прямой юбкой длины миди цвета хаки, черным ремешком и с черными кожаными босоножками с ремешками.

Наоми Уоттс / © Getty Images

Аутфит Наоми дополнила стильной прямоугольной сумкой с питоновым принтом. У нее была идеально ровная укладка боб каре, макияж с акцентом на ярко-красной помаде и нюдовый маникюр. На лице в Уоттс были черные солнцезащитные очки, в ушах — золотые серьги-кольца, а на руках — золотые кольца.

