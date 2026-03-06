- Дата публикации
В кожаном топе и с питоновой сумкой: эффектная Наоми Уоттс на фэшн-шоу бренда Mugler
57-летняя актриса выглядела стройно и стильно на Парижской неделе моды.
Наоми Уоттс посетила показ женской коллекции Mugler осень/зима 2026-2027, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
Актриса продемонстрировала на фэшн-ивенте эффектный образ. Она предстала в черном кожаном топе с драпировкой, американской проймой и высокой горловиной. Верх звезда скомбинировала с прямой юбкой длины миди цвета хаки, черным ремешком и с черными кожаными босоножками с ремешками.
Аутфит Наоми дополнила стильной прямоугольной сумкой с питоновым принтом. У нее была идеально ровная укладка боб каре, макияж с акцентом на ярко-красной помаде и нюдовый маникюр. На лице в Уоттс были черные солнцезащитные очки, в ушах — золотые серьги-кольца, а на руках — золотые кольца.
Напомним, Наоми Уоттс попала под прицел папарацци в элегантном сером костюме и с платком на голове.