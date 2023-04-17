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В кожаном топе и широких брюках: 76-летняя Шер на показе фильма в Лос-Анджелесе

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1251
Время на прочтение
1 мин
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В кожаном топе и широких брюках: 76-летняя Шер на показе фильма в Лос-Анджелесе

Шер / Фото: Associated Press

76-летняя певица Шер посетила специальный показ фильма "Шевалье" в театре Эль-Капитан в Лос-Анджелесе.

Это исторический фильм режиссера Стивена Уильямса. Действие фильма происходит в конце XVIII века при французском королевском дворе. Главный герой - темнокожий музыкант и композитор Жозеф Болонь, шевалье де Сен-Жорж, прозванный за свои таланты "черным Моцартом".

Шер / © Associated Press
Шер / Фото: Associated Press

Шер появилась на спецпоказе в стильном кожаном топе на замке, из-под которого виднелось черное нижнее белье. Сверху надела короткую серую дутую куртку и подобрала к луку черные штаны с высокой талией на резинке. Звезда распустила свои кудрявые волосы, сделала красивый макияж с розовыми тенями на веках и нанесла нежно-розовый блеск на губы.

Шер / © Associated Press
Шер / Фото: Associated Press

Напомним, у певицы сейчас роман с 37-летним музыкальным руководителем звукозаписывающей компании Def Jam Александром Эдвардсом. Шер выглядит прекрасно и не стесняется романа с мужчиной намного лет младше нее.

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Дата публикации
Просмотры
1251
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