В кожаном топе и с ярким макияжем: Дженнифер Лопес похвасталась образом

В кожаном топе и с ярким макияжем: Дженнифер Лопес похвасталась образом

Лук получился смелым, сексуальным и, конечно же, стильным.

Певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала Instagram два новых кадра. На первом фото она позирует дома возле камина. Образ знаменитость выбрала очень эффектный, ведь сочетала кожаный топ на бретельках и белые брюки от Ami Paris с золотыми украшениями от ювелирного бренда Bvlgari.

Дженнифер Лопес / Instagram Дженнифер Лопес

На втором фото звезда была запечатлена в этом же наряде, но дополнила его кожаным жакетом Et Ochs. Волосы Дженнифер собрала в высокий хвост, а на лице сделала яркий макияж.

"В куртке или без?" - спросила она поклонников.

Дженнифер Лопес / Instagram Дженнифер Лопес

Возможно, снимок стал комплиментом французскому дизайнеру Александро Матиусси, который как раз вчера презентовал в Париже новую осенне-зимнюю коллекцию Ami Paris 2022-2023.

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