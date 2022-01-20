В кожаном топе и с ярким макияжем: Дженнифер Лопес похвасталась образом

Лук получился смелым, сексуальным и, конечно же, стильным.
Певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала Instagram два новых кадра. На первом фото она позирует дома возле камина. Образ знаменитость выбрала очень эффектный, ведь сочетала кожаный топ на бретельках и белые брюки от Ami Paris с золотыми украшениями от ювелирного бренда Bvlgari.
На втором фото звезда была запечатлена в этом же наряде, но дополнила его кожаным жакетом Et Ochs. Волосы Дженнифер собрала в высокий хвост, а на лице сделала яркий макияж.
"В куртке или без?" - спросила она поклонников.
Возможно, снимок стал комплиментом французскому дизайнеру Александро Матиусси, который как раз вчера презентовал в Париже новую осенне-зимнюю коллекцию Ami Paris 2022-2023.
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