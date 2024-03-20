В кожаном топе-корсете и мини-юбке: актриса в соблазнительном луке отпраздновала день рождения

Кейли Коуэн обтягивающим нарядом подчеркнула стройную фигуру.
В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала американская актриса Кейли Коуэн. Девушка шла в клуб Sayers, где организовала вечеринку по случаю своего 26-летия.
Кейли выглядела сексуально. На ней был бежевый кожаный костюм, имитированный под деним. Наряд состоял из топ-корсета на молнии и мини-юбки с металлическими кольцами. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Коуэн.
Обута она была в черные туфли с ремешками. Волосы Кейли уложила в локоны и сделала нежный макияж.
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