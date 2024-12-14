В кожаном тренче и мини-платье с кружевом: красивая Эшли Грэм на ивенте в Нью-Йорке

37-летняя американская модель plus-size в образе total black пришла на вечеринку.
Эшли Грэм была среди гостей на вечеринке по случаю открытия в Нью-Йорке первого флагманского магазина SKIMS.
Модель plus-size появилась на пати в черном мини-платье в бельевом стиле с кружевом, сверху которого она надела кожаный тренч. Лук она дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках.
Грэм волосы собрала в гладкий пучок и сделала макияж с черными стрелками и розовым блеском на губах. Уши она украсила золотыми серьгами-кольцами.
Напомним, Эшли Грэм на Гранпри Формулы-1 надела прозрачный топ, черные штаны-палаццо и длинную шубу.
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