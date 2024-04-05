В кожаном зеленом плаще и сапогах: стильная Дуа Липа под прицелом папарацци в Лондоне

Девушка полюбила кожаные плащи. У Липы уже есть несколько вариантов этой верхней одежды.

Британская певица Дуа Липа попала под прицел папарацци в Лондоне, когда направлялась на интервью, чтобы рассказать о своем новом альбоме Radical Optimism. Альбом должен стать третьим в карьере 28-летней знаменитости.

Девушка оделась по-весеннему. На Дуа была кофта на замке, которую она сочетала с короткими шортами, также певица надела капроновые колготки и сапоги.

В качестве верхней одежды она отдала предпочтение зеленому свободному кожаному плащу, который был немного выполнен в ретро-стилистике. Завершили наряд Липы черная большая сумка в руках, легкий макияж и укладка. Ее волосы по-прежнему вишневого оттенка.

Дуа Липи / Фото: Getty Images

Подобный стиль очень полюбился девушке, поскольку также недавно она появилась на улице в длинном зеленом кожаном плаще, который был от бренда Raf Simons из коллекции осень-зима 2019, а вот дополнила она его сумкой Hermes Birkin и солнцезащитными роговыми очками.

Под прицел фотографов она тогда попала с актером Каллумом Тернером на лондонском вокзале Сент-Панкрас после того, как они вышли из поезда, который прибыл из Парижа в Лондон.

Дуа Липа и Каллум Тернер / Фото: Getty Images

Впервые они вызвали слухи о романе в начале января и стого времени стали более публичными.

Читайте также: