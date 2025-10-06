ТСН в социальных сетях

В кожаном жакете и брюках-палаццо: Дженнифер Лопес восхитила стильным луком в Нью-Йорке

56-летняя звезда не боится экспериментировать со своим стилем. Ее выходы всегда эффектны и достойны внимания.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес запечатлели папарацци в Нью-Йорке, когда она шла на утреннее телешоу на канале NBC "Today Show". В эфире программы она рассказала о съемках драматического мюзикла "Поцелуй женщины-паука" режиссера Билла Кондона, в котором она сыграла главную роль.

Артистка выглядела стильно в новом осеннем аутфите. На ней был кожаный двубортный жакет карамельно-коричневого оттенка, белая рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами, которые создали пикантное декольте, и светло-серые брюки-палаццо.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Лук Джен дополнила босоножками графитового оттенка с белыми стежками на экстремально высоких платформах и каблуках, коричневой сумкой-клатчем и массивными солнцезащитными очками с янтарными линзами.

У Лопес была красивая укладка, макияж с акцентом на глазах, массивные золотые серьги в ушах и кольца на руках.

Напомним, в этот день Дженнифер Лопес продемонстрировала еще один эффектный образ, в котором она сходила на шоу "Today". Она была одета в костюм цвета латте с меховыми манжетами от ливанского бренда Harithand.

