В кожаном жакете и джинсах: Джорджина Родригес сходила с детьми на футбол

Многодетная мама показала, как провела выходные с детьми.
30-летняя модель, инфлуэнсер Джорджина Родригес посетила один из матчей футбольной команды "Аль-Наср", в которой играет ее возлюбленный и отец ее детей – португалец Криштиану Роналду.
На спортивное мероприятие девушка надела элегантный образ, состоящий из оливкового топа, изумрудного кожаного жакета с крупными золотыми пуговицами и черных широких джинсов. Ее образ дополняли красный "хищный" маникюр и черная крокодиловая сумка Birkin.
Родригес с детьми наблюдала за игрой Роналду из VIP-сектора стадиона.
Напомним, Джорджина Родригес известна своей любовью к роскошным аксессуарам. Например, ее коллекция сумок насчитывает более 150 экземпляров, суммарная стоимость которых составляет почти полтора миллиона долларов. Свои образы, в том числе спортивные, она часто дополняет одной из ее многочисленных Hermes Birkin.
Читайте также:
- В бикини и в обнимку с возлюбленным: Джорджина Родригес отдыхает на берегу Красного моря
- В шубе и бриллиантах: Джорджина Родригес отвела детей в Диснейленд
- В корсете с пышным декольте и спортивных штанах: Джорджина Родригес на Неделе моды в Париже
- С номером 7 на груди: Джорджина Родригес появилась на показе в платье с автографом Криштиану Роналду