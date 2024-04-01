В кожаном жакете и джинсах: Джорджина Родригес сходила с детьми на футбол

30-летняя модель, инфлуэнсер Джорджина Родригес посетила один из матчей футбольной команды "Аль-Наср", в которой играет ее возлюбленный и отец ее детей – португалец Криштиану Роналду.

Джорджина Родригес с детьми / Фото: Instagram Джорджины Родригес

На спортивное мероприятие девушка надела элегантный образ, состоящий из оливкового топа, изумрудного кожаного жакета с крупными золотыми пуговицами и черных широких джинсов. Ее образ дополняли красный "хищный" маникюр и черная крокодиловая сумка Birkin.

Джорджина Родригес с детьми / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Родригес с детьми наблюдала за игрой Роналду из VIP-сектора стадиона.

Джорджина Родригес с детьми / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес с детьми / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Напомним, Джорджина Родригес известна своей любовью к роскошным аксессуарам. Например, ее коллекция сумок насчитывает более 150 экземпляров, суммарная стоимость которых составляет почти полтора миллиона долларов. Свои образы, в том числе спортивные, она часто дополняет одной из ее многочисленных Hermes Birkin.

Фото: Instagram Джорджины Родригес

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