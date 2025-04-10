В кожаном жакете и леопардовой мини-юбке: итальянская модель в стильном луке сходила на Неделю дизайна в Милане

Роза Перротта / © Getty Images

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Итальянская модель Роза Перротта попала в объективы папарацци на Миланской неделе дизайна.

Девушка продемонстрировала стильный аутфит. На ней был кожаный жакет шоколадного цвета и экстремально короткая юбка с леопардовым принтом, в которой она похвасталась стройными ногами.

© Getty Images

Образ Роза дополнила капроновыми колготами и белыми слингбэками с черными носками и на высоких шпильках. В руке она держала черную сумку от Saint Laurent.

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В Перротти были распущены волосы, макияж с коричневыми тенями и черными стрелками и черный маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами, а руки – кольцами.