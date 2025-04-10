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- Шоу-бизнес
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В кожаном жакете и леопардовой мини-юбке: итальянская модель в стильном луке сходила на Неделю дизайна в Милане
Роза Перротта экстремально короткой юбкой с хищным принтом подчеркнула стройные ноги.
Итальянская модель Роза Перротта попала в объективы папарацци на Миланской неделе дизайна.
Девушка продемонстрировала стильный аутфит. На ней был кожаный жакет шоколадного цвета и экстремально короткая юбка с леопардовым принтом, в которой она похвасталась стройными ногами.
Образ Роза дополнила капроновыми колготами и белыми слингбэками с черными носками и на высоких шпильках. В руке она держала черную сумку от Saint Laurent.
В Перротти были распущены волосы, макияж с коричневыми тенями и черными стрелками и черный маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами, а руки – кольцами.