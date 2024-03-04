В кожаном жакете и мини-шортах со шнуровками: Дуа Липа сверкнула плоским животом на сцене

Дуа Липа стала одной из главных звезд на премии Brit Awards 2024 в Лондоне. Она получила награду в номинации за лучшее поп-исполнение.

Мы уже писали, что на красной дорожке певица позировала в дерзком луке. На ней было обтягивающее черное кожаное платье от Versace с пикантным V-образным вырезом.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Дуа Липа / Фото: Associated Press

В этот день на церемонии Липа выступила со своим новым треком Training Season. Звезда показала не только свои вокальные способности, но и отличную физическую форму: она энергично танцевала и демонстрировала разные акробатические трюки.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Липа выглядела сексуально в смелом образе total black. На ней был кожаный жакет, который она надела на бюстгальтер, кожаные мини-шорты со шнуровками, капроновые колготки и сапоги на стойких каблуках.

В этом аутфите Дуа похвасталась плоским животом.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Волосы она распустила, сделала макияж с акцентом на глазах и уделила много внимания украшениям на шею и руки.

Липа появилась на сцене еще в одном кожаном аутфите: корсете с изображением крестов и широких брюках с камнями. На лице у нее были очки, а на шее – серебряная трехъярусная цепочка.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

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