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- Шоу-бизнес
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В кожаном жакете и платье с пикантным декольте: Оксана Пекун в роскошном образе отмечает день рождения
Народная артистка Украины по случаю своего дня рождения поделилась красивым снимком.
Оксана Пекун сегодня, 2 ноября, отмечает день рождения. По этому случаю певица опубликовала в соцсетях студийное фото, на котором продемонстрировала роскошный образ.
Перед камерой артистка предстала в эффектном темно-шоколадном кожаном жакете без воротника и в черном облегающем платье с красивым пикантным декольте. Приталенный силуэт наряда прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды.
Свой лук народная артистка дополнила стильной прической и макияжем с длинными ресницами и помадой насыщенного винного оттенка. Завершил аутфит нежный французский маникюр.
«Сегодня МОЙ ДЕНЬ! И я с нетерпением жду ваших теплых поздравлений!» — подписала фотографию певица.
Напомним, что Оксана Пекун в гламурном платье с леопардовым принтом представила зажигательную песню «Коля — інша доля».