ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

В кожаном жакете и платье с пикантным декольте: Оксана Пекун в роскошном образе отмечает день рождения

Народная артистка Украины по случаю своего дня рождения поделилась красивым снимком.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Оксана Пекун

Оксана Пекун

Оксана Пекун сегодня, 2 ноября, отмечает день рождения. По этому случаю певица опубликовала в соцсетях студийное фото, на котором продемонстрировала роскошный образ.

Перед камерой артистка предстала в эффектном темно-шоколадном кожаном жакете без воротника и в черном облегающем платье с красивым пикантным декольте. Приталенный силуэт наряда прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды.

Оксана Пекун

Оксана Пекун

Свой лук народная артистка дополнила стильной прической и макияжем с длинными ресницами и помадой насыщенного винного оттенка. Завершил аутфит нежный французский маникюр.

«Сегодня МОЙ ДЕНЬ! И я с нетерпением жду ваших теплых поздравлений!» — подписала фотографию певица.

Напомним, что Оксана Пекун в гламурном платье с леопардовым принтом представила зажигательную песню «Коля — інша доля».

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie