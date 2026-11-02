В кожаном жакете и платье с пикантным декольте: Оксана Пекун в роскошном образе отмечает день рождения

Оксана Пекун

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Оксана Пекун сегодня, 2 ноября, отмечает день рождения. По этому случаю певица опубликовала в соцсетях студийное фото, на котором продемонстрировала роскошный образ.

Перед камерой артистка предстала в эффектном темно-шоколадном кожаном жакете без воротника и в черном облегающем платье с красивым пикантным декольте. Приталенный силуэт наряда прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды.

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Оксана Пекун

Свой лук народная артистка дополнила стильной прической и макияжем с длинными ресницами и помадой насыщенного винного оттенка. Завершил аутфит нежный французский маникюр.

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«Сегодня МОЙ ДЕНЬ! И я с нетерпением жду ваших теплых поздравлений!» — подписала фотографию певица.

Напомним, что Оксана Пекун в гламурном платье с леопардовым принтом представила зажигательную песню «Коля — інша доля».

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