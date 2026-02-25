ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
161
1 мин

В кожаном жакете и платье с V-образным вырезом: папарацци подловили Монику Беллуччи в Милане

61-летняя актриса в наряде своего любимого цвета появилась во время Миланской недели моды.

Алина Онопа
Моника Беллуччи

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи попала в объективы папарацци во время Недели моды в Милане. Знаменитость, как всегда, выглядела прекрасно в любимом образе total black.

На актрисе был кожаный жакет с черными стежками по краям и трикотажное платье миди в рубчик с V-образным вырезом и завязками. Наряд она скомбинировала с замшевыми высокими сапогами Christian Louboutin на высоких платформах и шпильках.

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи / © Getty Images

В руке она несла большую кожаную бордовую сумку и желтый бумажный пакет. У Моники были распущенные волосы и макияж с глянцевым блеском на губах. На лицо она надела черные солнцезащитные очки, а на руке было золотое кольцо.

Напомним, Моника Беллуччи на церемонии BAFTA в Лондоне появилась в элегантном платье с открытыми плечами.

