В кожаном жакете и платье с V-образным вырезом: папарацци подловили Монику Беллуччи в Милане

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи попала в объективы папарацци во время Недели моды в Милане. Знаменитость, как всегда, выглядела прекрасно в любимом образе total black.

На актрисе был кожаный жакет с черными стежками по краям и трикотажное платье миди в рубчик с V-образным вырезом и завязками. Наряд она скомбинировала с замшевыми высокими сапогами Christian Louboutin на высоких платформах и шпильках.

Моника Беллуччи / © Getty Images

В руке она несла большую кожаную бордовую сумку и желтый бумажный пакет. У Моники были распущенные волосы и макияж с глянцевым блеском на губах. На лицо она надела черные солнцезащитные очки, а на руке было золотое кольцо.

