В кожаном жакете и прозрачной юбке: Рианна под прицелом папарацци сходила на праздничный ужин

Рианну опять заметили на улице в Нью-Йорке, но в этот раз звезда направлялась на роскошный ужин со свой семьей. Согласно изданию Daily Mail, она отмечала выпускной вечер своего брата в итальянском ресторане Mamo.

На звезде был стильный лук, в котором она сочетала черное платье с прозрачной юбкой и кожаный жакет на пуговицах.

Наряд Рианна дополнила туфлями на каблуках, колготками и сумкой от Dior, солнцезащитными очками и несколькими украшениями с бриллиантами. Волосы звезда просто распустила и выровняла.

Рианна / Фото: Getty Images

Этот ее выход в свет произошел вскоре того, как Рианну заметили с бойфрендом. Папарацци подловили ее в красном наряде, когда она шла праздновать День матери.

Рианна / Фото: Getty Images

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