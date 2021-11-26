В кожаном жакете и с кудрями: "Холостячка" Злата Огневич заинтриговала фолловеров

В кожаном жакете и с кудрями: "Холостячка" Злата Огневич заинтриговала фолловеров

Певица показала образ с церемонии роз и призналась, что ей не терпится поделиться своей любовной историей.

Главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка" – Злата Огневич – опубликовала в Instagram новые снимки. На них певица предстала в кожаном жакете гранатового цвета от украинского бренда OLYA MAK. На талии был пояс с плетением.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Ее кудрявые волосы были собраны в высокую прическу с выпущенными прядями. В макияже глаза были подчеркнуты черным карандашом, а на губах была помада персикового оттенка.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

К финалу проекта "Холостячка" осталось совсем чуть-чуть. И Огневич подогревает интерес своих фолловеров.

"Всего лишь два выпуска "Холостячки" и финал. Кто же он? Я совершу ошибку или сделаю верный выбор? Поверьте, история моя трогательная, красивая и драматичная. Уже не терпится поделиться с вами", - написала под снимками Злата.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Ранее артистка показала откровенные фото, на которых она позировала обнаженной в ванне с пеной. Злата была с укладкой, насыщенным макияжем с акцентом на красной помаде и с элегантными серьгами.

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