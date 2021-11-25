В кожаном жакете и с шарфом Gucci: Надя Дорофеева на премьере фильма "Дом Гуччи"

В кожаном жакете и с шарфом Gucci: Надя Дорофеева на премьере фильма "Дом Гуччи"

DOROFEEVA сходила в кинотеатр на премьерный показ криминальной драмы.

Вчера, 24 ноября, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась самая ожидаемая премьера года — фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи" с Леди Гагой в главной роли.

Событие посетило множество украинских звезд. Среди них была Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом.

Надя Дорофеева и Джамала / Алина Онопа, ТСН.ua

На премьере состоялись также съемки нового выпуска "Светской жизни", на этот раз вместо Кати Осадчей светским репортером была Джамала, которая взяла интервью у Дорофеевой.

Надя Дорофеева и Джамала / Алина Онопа, ТСН.ua

Надя Дорофеева и Джамала / Алина Онопа, ТСН.ua

Надя Дорофеева и Джамала / Алина Онопа, ТСН.ua

Надя продемонстрировала стильный лук. Звезда была одета в черный кожаный жакет, черный свитшот и черные широкие брюки. На шее у нее висел длинный шоколадно-бежевый шарф Gucci с логотипом бренда.

Надя Дорофеева / Алина Онопа, ТСН.ua

Аутфит Надя дополнила горчичной обувью на грубой подошве.

Надя Дорофеева и Джамала / Алина Онопа, ТСН.ua

Надя Дорофеева / Алина Онопа, ТСН.ua

Волосы артистка собрала в пучок, выпустив спереди пряди. На лице был естественный мейкап.

Надя Дорофеева / Алина Онопа, ТСН.ua

Джамала в этот вечер продемонстрировала эффектный образ в черном мини-платье с большим бантом спереди и со шнуровкой сзади, а также в колготах в сетку и замшевых ботильонах на высокой платформе и каблуке.

Надя Дорофеева и Джамала / Алина Онопа, ТСН.ua

Надя Дорофеева и Джамала / Алина Онопа, ТСН.ua

Главным акцентом в ее аутфите было интересное золотое украшение с широкой цепью на шее.

Надя Дорофеева и Джамала / Алина Онопа, ТСН.ua

О фильме:

"Дом Гуччи" — это художественный фильм Ридли Скотта. Основой сценария ленты стала книга Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности". Центральное событие – убийство Маурицио Гуччи, которое произошло в 1995 году.

Леди Гага в фильме исполнила роль бывшей жены Маурицио Гуччи - Патриции.

С сегодняшнего дня, 25 ноября, фильм "Дом Гуччи" во всех кинотеатрах Украины.

Надя Дорофеева посетила премьеру фильма "Дом Гуччи" (19 фото)

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