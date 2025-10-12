В кожаном жакете и стильных джинсах: Илона Гвоздева с мужем посетила премьеру фильма "Трон: Арес"

Илона Гвоздева с мужем

Реклама

Илона Гвоздева вместе со своим мужем Иваном посетила яркую премьеру научно-фантастического экшена от Walt Disney Pictures — «Трон: Арес». Мероприятие состоялось в столичном кинотеатре Multiplex (ТРЦ Respublika Park).

Илона Гвоздева с мужем/Фото Кирилл Авраменко

Илона появилась на ивенте в стильном луке. На ней был кожаный коричневый жакет, оранжево-песочный свитер с принтом и темные широкие джинсы. Свой образ танцовщица дополнила коричневой обувью и бежевой сумкой.

Продолжение культовой франшизы пришли посмотреть также артисты Муаяд и Артем Никитин, актриса и режиссер дубляжа Екатерина Брайковская, музыкальный продюсер Всеволод Корецкий, диджеи Aidentique и Asika и блогеры Яна Винниченко, Татьяна Карикова и другие.

Реклама

Муаяд/Фото Кирилл Авраменко

Анна Адамович/Фото Кирилл Авраменко

Дарья Уайт/Фото Кирилл Авраменко

Анна Малиновская/Фото Кирилл Авраменко

Ксения Виноградова/Фото Кирилл Авраменко

Мариетта/Фото Кирилл Авраменко

Виктория Шептиенко/Фото Кирилл Авраменко

Яна Винниченко/Фото Кирилл Авраменко

Татьяна Карикова/Фото Кирилл Авраменко

Александр Швачка/Фото Кирилл Авраменко

Алина Онопа/Фото Кирилл Авраменко

Дарья Бордун/Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

О фильме:

«Трон: Арес» — это новая глава культовой франшизы, которая рассказывает о чрезвычайно развитой программе Арес. Впервые ее отправляют из цифрового в реальный мир для опасной миссии, которая становится первым контактом человечества с существами искусственного интеллекта.

Режиссером фильма выступил Хоаким Роннинг. Главного героя — программу Арес — сыграл Джаред Лето. В ленте также сыграли Джоди Тернер-Смит, Грета Ли, Эван Питерс, Джиллиан Андерсон и Джефф Бриджес, который вернулся к своей культовой роли из оригинального «Трона».