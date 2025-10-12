ТСН в социальных сетях

В кожаном жакете и стильных джинсах: Илона Гвоздева с мужем посетила премьеру фильма "Трон: Арес"

В Киеве презентовали научно-фантастический экшен с Джаредом Лето в главной роли.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Илона Гвоздева с мужем

Илона Гвоздева с мужем

Илона Гвоздева вместе со своим мужем Иваном посетила яркую премьеру научно-фантастического экшена от Walt Disney Pictures — «Трон: Арес». Мероприятие состоялось в столичном кинотеатре Multiplex (ТРЦ Respublika Park).

Илона Гвоздева с мужем/Фото Кирилл Авраменко

Илона Гвоздева с мужем/Фото Кирилл Авраменко

Илона появилась на ивенте в стильном луке. На ней был кожаный коричневый жакет, оранжево-песочный свитер с принтом и темные широкие джинсы. Свой образ танцовщица дополнила коричневой обувью и бежевой сумкой.

Продолжение культовой франшизы пришли посмотреть также артисты Муаяд и Артем Никитин, актриса и режиссер дубляжа Екатерина Брайковская, музыкальный продюсер Всеволод Корецкий, диджеи Aidentique и Asika и блогеры Яна Винниченко, Татьяна Карикова и другие.

Муаяд/Фото Кирилл Авраменко

Муаяд/Фото Кирилл Авраменко

Анна Адамович/Фото Кирилл Авраменко

Анна Адамович/Фото Кирилл Авраменко

Дарья Уайт/Фото Кирилл Авраменко

Дарья Уайт/Фото Кирилл Авраменко

Анна Малиновская/Фото Кирилл Авраменко

Анна Малиновская/Фото Кирилл Авраменко

Ксения Виноградова/Фото Кирилл Авраменко

Ксения Виноградова/Фото Кирилл Авраменко

Мариетта/Фото Кирилл Авраменко

Мариетта/Фото Кирилл Авраменко

Виктория Шептиенко/Фото Кирилл Авраменко

Виктория Шептиенко/Фото Кирилл Авраменко

Яна Винниченко/Фото Кирилл Авраменко

Яна Винниченко/Фото Кирилл Авраменко

Татьяна Карикова/Фото Кирилл Авраменко

Татьяна Карикова/Фото Кирилл Авраменко

Александр Швачка/Фото Кирилл Авраменко

Александр Швачка/Фото Кирилл Авраменко

Алина Онопа/Фото Кирилл Авраменко

Алина Онопа/Фото Кирилл Авраменко

Дарья Бордун/Фото Кирилл Авраменко

Дарья Бордун/Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

О фильме:

«Трон: Арес» — это новая глава культовой франшизы, которая рассказывает о чрезвычайно развитой программе Арес. Впервые ее отправляют из цифрового в реальный мир для опасной миссии, которая становится первым контактом человечества с существами искусственного интеллекта.

Режиссером фильма выступил Хоаким Роннинг. Главного героя — программу Арес — сыграл Джаред Лето. В ленте также сыграли Джоди Тернер-Смит, Грета Ли, Эван Питерс, Джиллиан Андерсон и Джефф Бриджес, который вернулся к своей культовой роли из оригинального «Трона».

