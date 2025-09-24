ТСН в социальных сетях

В кожаном жакете и темно-шоколадных брюках: Скарлетт Йоханссон в осеннем луке подловили папарацци

40-летняя актриса сочетала в своем ансамбле темные осенние оттенки.

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон попала в объективы папарацци, когда шла на утреннюю телепрограмму CBS Mornings в Нью-Йорке. Там она рассказала о своем режиссерском дебюте — драматическом фильме «Элеонора Великая», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале.

Звезда выбрала для своего выхода стильный лук. На ней был бордово-коричневый кожаный жакет, атласная черная рубашка с расстегнутыми несколькими пуговицами сверху и темно-шоколадные брюки с высокой посадкой.

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Образ Скарлетт дополнила черными лакированными остроносыми туфлями-лодочками и черным плетеным клатчем.

А еще Йоханссон похвасталась прической, которую любят миллениалы. Она сделала укладку с прикорневым объемом и боковым пробором — ей очень идет. У актрисы был макияж в бронзовых оттенках, лаконичные серьги в ушах и цепочка-ожерелье на шее.

Напомним, Скарлетт Йоханссон восхитила эффектным аутфитом от бренда Balmain. Она подчеркнула стройную фигуру черным платьем с декольте в форме сердца и кожаным поясом с золотой пряжкой.

