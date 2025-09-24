- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 150
- Время на прочтение
- 1 мин
В кожаном жакете и темно-шоколадных брюках: Скарлетт Йоханссон в осеннем луке подловили папарацци
40-летняя актриса сочетала в своем ансамбле темные осенние оттенки.
Скарлетт Йоханссон попала в объективы папарацци, когда шла на утреннюю телепрограмму CBS Mornings в Нью-Йорке. Там она рассказала о своем режиссерском дебюте — драматическом фильме «Элеонора Великая», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале.
Звезда выбрала для своего выхода стильный лук. На ней был бордово-коричневый кожаный жакет, атласная черная рубашка с расстегнутыми несколькими пуговицами сверху и темно-шоколадные брюки с высокой посадкой.
Образ Скарлетт дополнила черными лакированными остроносыми туфлями-лодочками и черным плетеным клатчем.
А еще Йоханссон похвасталась прической, которую любят миллениалы. Она сделала укладку с прикорневым объемом и боковым пробором — ей очень идет. У актрисы был макияж в бронзовых оттенках, лаконичные серьги в ушах и цепочка-ожерелье на шее.
Напомним, Скарлетт Йоханссон восхитила эффектным аутфитом от бренда Balmain. Она подчеркнула стройную фигуру черным платьем с декольте в форме сердца и кожаным поясом с золотой пряжкой.