В кожаном желтом платье: племянница Джулии Робертс появилась среди гостей Недели моды в Париже

В Париже сейчас в самом разгаре Неделя моды, где уже презентовали свои новые коллекции осень-зима 2023-2024 многие бренды.
Традиционно коллекцию на грядущий сезон показал и бренд Chloe, а одной из гостей мероприятия стала 32-летняя актриса Эмма Робертс.
Девушка выбрала для мероприятия лаконичное желтое кожаное платье с декольте-лодочкой, широкими рукавами и строчкой под грудью.
Образ получился довольно скромным и лаконичным. Платье Эмма сочетала с черными капроновыми колготками, ботинками на шнурках и бежевой сумкой.
Также актриса сделала макияж в нейтральной бежевой гамме и просто распустила волосы. В ушах у Робертс были серьги-люстры с разноцветными камнями.
Актриса является представительницей звездного семейства. Ее отец - актер Эрик Робертс, а тетя - знаменитая Джулия Робертс. В детстве Эмма проводила много времени на съемках фильмов своей тети Джулии, и именно эти события пробудили в ней желание тоже стать актрисой. Совсем недавно с участием Эммы вышел фильм "Знакомство родителей".
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