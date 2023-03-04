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В кожаном желтом платье: племянница Джулии Робертс появилась среди гостей Недели моды в Париже

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
300
Время на прочтение
1 мин
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В кожаном желтом платье: племянница Джулии Робертс появилась среди гостей Недели моды в Париже

Эмма Робертс / Фото: Associated Press

В Париже сейчас в самом разгаре Неделя моды, где уже презентовали свои новые коллекции осень-зима 2023-2024 многие бренды.

Традиционно коллекцию на грядущий сезон показал и бренд Chloe, а одной из гостей мероприятия стала 32-летняя актриса Эмма Робертс.

Эмма Робертс / © Associated Press
Эмма Робертс / Фото: Associated Press

Девушка выбрала для мероприятия лаконичное желтое кожаное платье с декольте-лодочкой, широкими рукавами и строчкой под грудью.

Образ получился довольно скромным и лаконичным. Платье Эмма сочетала с черными капроновыми колготками, ботинками на шнурках и бежевой сумкой.

Эмма Робертс / © Associated Press
Эмма Робертс / Фото: Associated Press

Также актриса сделала макияж в нейтральной бежевой гамме и просто распустила волосы. В ушах у Робертс были серьги-люстры с разноцветными камнями.

Эмма Робертс / © Associated Press
Эмма Робертс / Фото: Associated Press

Актриса является представительницей звездного семейства. Ее отец - актер Эрик Робертс, а тетя - знаменитая Джулия Робертс. В детстве Эмма проводила много времени на съемках фильмов своей тети Джулии, и именно эти события пробудили в ней желание тоже стать актрисой. Совсем недавно с участием Эммы вышел фильм "Знакомство родителей".

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Дата публикации
Просмотры
300
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