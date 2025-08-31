В кожаном жилете с металлическими треугольниками: Кейт Бланшетт на фотоколле в Венеции

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт посетила фотоколл комедийно-драматического фильм-антологии сценариста и режиссера Джима Джармуша - "Отец, мать, сестра, брат", который состоялся в рамках Венецианского кинофестиваля.

На актрисе был черный кожаный жилет с молниями и воротником-стойкой, украшенный металлическими треугольниками, который добавлял ее образу дерзости. Верх она скомбинировала с черными брюками-палаццо со стрелками и черными остроносыми туфлями.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Бланшетт сделала аккуратную укладку и макияж в натуральных оттенках, а из аксессуаров выбрала лаконичные серьги с камнями и черные солнцезащитные очки.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт также позировала вместе со своими коллегами из ленты.

Кейт Бланшетт с коллегами / © Associated Press

Напомним, Кейт Бланшетт на открытии Венецианского кинофестиваля блистала в элегантном черном платье макси от Armani Prive с глубоким декольте.