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- Шоу-бизнес
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В кожаной дубленке и с объемной прической: стильная рэперша Lizzo под прицелом папарацци
36-летняя американская рэп-исполнительница без штанов или юбки появилась на улицах Нью-Йорка.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала м Lizzo, которая вышла в свет в стильном луке.
На артистке была черная кожаная дубленка оверсайз, из-под которой была видна белая футболка с принтом. На рэперше были черные колготки в сетку и черные угги с открытыми задниками.
Аутфит Lizzo дополнила объемной рыжей прической, насыщенным макияжем и молочным маникюром.
Напомним, Lizzo на премии Breakthrough Prize в Лос-Анджелесе появилась в платье без бретелек и с драпировкой от бренда Robert Wun, а также с длинными когтями.