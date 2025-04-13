В кожаной дубленке и с объемной прической: стильная рэперша Lizzo под прицелом папарацци

Lizzo / © Getty Images

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В объективы папарацци в Нью-Йорке попала м Lizzo, которая вышла в свет в стильном луке.

На артистке была черная кожаная дубленка оверсайз, из-под которой была видна белая футболка с принтом. На рэперше были черные колготки в сетку и черные угги с открытыми задниками.

Lizzo / © Getty Images

Аутфит Lizzo дополнила объемной рыжей прической, насыщенным макияжем и молочным маникюром.

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Напомним, Lizzo на премии Breakthrough Prize в Лос-Анджелесе появилась в платье без бретелек и с драпировкой от бренда Robert Wun, а также с длинными когтями.