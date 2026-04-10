В кожаной косухе и джинсах: Камерон Диас на съемках нового фильма в Нью-Йорке
Камерон Диас запечатлели во время съемок новой романтической комедии в Нью-Йорке.
53-летняя звезда работает над фильмом «Подделка», в котором играет фальшивую жену британского трудоголика, игравшего роль работника фешенебельного отеля в Нью-Йорке.
Камерон по фильму начинающая комедиантка, которая отчаянно нуждается в медицинской страховке, так что фиктивный брак в ее интересах. Однако очень скоро такой фальшивый брак пары перерастает в настоящий роман.
На новых кадрах мы видим актрису в двух новых образах. В одном из них она запечатлена в длинном пальто бежевого цвета, синих джинсах и грубых ботинках, ее волосы кудрявые и распущенные, а в ушах серьги-кольца.
На другом снимке Диас одета в кожаную куртку-косуху под которой футболка с принтом, черные джинсы-клеш и ботинки на каблуках, а на плече висела большая кожаная сумка. Прическа и макияж были повседневными.
