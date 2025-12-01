ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
160
Время на прочтение
1 мин

В кожаной куртке и черных джинсах: Кристен Стюарт посетила показ фильма в нью-йоркском отеле

Кристен Стюарт и Имоджен Путс посетили новое мероприятие, связанное с новым фильмом.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кристен Стюарт и Имоджен Путс

Кристен Стюарт и Имоджен Путс / © Getty Images

Кристен дебютировала, как режиссер, сняв фильм «Хронология воды». Девушки устроили показ в преддверии премии BAFTA в отеле Roxy в Нью-Йорке.

«Хронология воды» — это история женщины, которая приобретает голос после тяжелого детства, в котором было насилие и наркозависимость. Премьера ленты состоялась в Каннах в 2025 году.

Кристен Стюарт и Имоджен Путс / © Getty Images

Кристен Стюарт и Имоджен Путс / © Getty Images

35-летняя Стюарт приехала на показ в кожаной куртке, белой футболке, черных джинсах, подкатанных снизу, надела высокие белые носки в полоску и обула замшевые кеды. Кристен распустила волосы, сделала легкий макияж, а из украшений у нее на пальце было кольцо.

36-летняя Имоджен Путс была одета в похожий образ, как у Стюарт — кожаную куртку и черные джинсы, а обула черные туфли из кожи на квадратных каблуках.

Ранее мы показывали, какой образ выбрала Кристен для специального показа фильма в Лондоне.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
160
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie