В кожаной куртке и черных джинсах: Кристен Стюарт посетила показ фильма в нью-йоркском отеле

Кристен Стюарт и Имоджен Путс / © Getty Images

Кристен дебютировала, как режиссер, сняв фильм «Хронология воды». Девушки устроили показ в преддверии премии BAFTA в отеле Roxy в Нью-Йорке.

«Хронология воды» — это история женщины, которая приобретает голос после тяжелого детства, в котором было насилие и наркозависимость. Премьера ленты состоялась в Каннах в 2025 году.

35-летняя Стюарт приехала на показ в кожаной куртке, белой футболке, черных джинсах, подкатанных снизу, надела высокие белые носки в полоску и обула замшевые кеды. Кристен распустила волосы, сделала легкий макияж, а из украшений у нее на пальце было кольцо.

36-летняя Имоджен Путс была одета в похожий образ, как у Стюарт — кожаную куртку и черные джинсы, а обула черные туфли из кожи на квадратных каблуках.

