В кожаной куртке и мини-юбке с пряжками: Ким Кардашьян с обнаженным животом появилась в Милане

Ким Кардашьян во время Миланской недели моды посетила магазин Dolce&Gabbana.

Там звезда реалити появилась в стильном кожаном ансамбле молочного цвета. Он состоял из укороченной куртки на молнии, с высокой горловиной и со многими ремешками с пряжками, а также мини-юбки с такими же ремешками. В этом луке Ким имела возможность похвастаться плоским животом.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Обута знаменитость была в молочные остроносые сапоги до колен. Волосы Кардашьян распустили и уложили челку, сделала макияж с шоколадно-бежевой помадой и завершили образ молочным маникюром.

Напомним, ранее Ким Кардашьян похвастался сексуальными формами в белом бикини.

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