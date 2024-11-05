В кожаной куртке и на огромных платформах: Леди Гага публично поддержала Камалу Харрис

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.

38-летняя певица Леди Гага вышла на сцену вчера в Филадельфии. Звезда публично поддержала во время предвыборного митинга кандидата в президенты США от Демократической партии и нынешнего вице-президента Камалу Харрис.

Леди Гага появилась на мероприятии в максимально простом луке. Она надела белую футболку, обтягивающие серо-синие джинсы и кожаную коричневую куртку-авиатор, которую украсила сердцем в виде флага Америки.

Также певица уложила волосы в легкие локоны и обула свою любимую обувь - лакированные ботинки на огромных каблуках и платформе от бренда Pleaser.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Леди Гага / Фото: Associated Press

Во время митинга она произнесла речь и исполнила песню.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Митинг она посетила со своим бойфрендом Майклом Полански.

Леди Гага, Камала Харрис и Майкл Полански / Фото: Associated Press

Также Камалу Харрис поддержали Дженнифер Лопес и Кэти Перри. Лопес прилетела в Лас-Вегасе, где состоялся предвыборный митинг Камалы и вышла на публику в коричневом платье-водолазке.

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