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- Шоу-бизнес
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В кожаной куртке и пышной юбке: 73-летняя Изабель Юппер в образе от Balenciaga появилась на премьере
Французская актриса продемонстрировала total black look, в котором сочетала различные фактуры.
Изабель Юппер посетила премьеру фильма All About Corinne, которая состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.
На красной дорожке 73-летняя актриса появилась в стильном образе из кутюрной коллекции Balenciaga Fall 2026. Он состоял из черного гольфа, кожаной куртки с необычной кожаной вставкой, напоминавшей шарф, и пышной юбки макси.
Юбка была сшита из плотной ткани, у нее был сложный скульптурный крой с большими складками и асимметричным разрезом.
Юппер дополнила наряд черными туфлями с заостренными носками и маленькими бантиками, большими солнцезащитными очками и серьгами-кольцами.
Изабель уложила волосы мягкими волнами и нанесла макияж с бежевым оттенком помады.
Напомним, Изабель Юппер в прозрачной блузке продемонстрировала бюстгальтер на кинофестивале.