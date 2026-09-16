В кожаной куртке и пышной юбке: 73-летняя Изабель Юппер в образе от Balenciaga появилась на премьере

Изабель Юппер / © Getty Images

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Изабель Юппер посетила премьеру фильма All About Corinne, которая состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.

На красной дорожке 73-летняя актриса появилась в стильном образе из кутюрной коллекции Balenciaga Fall 2026. Он состоял из черного гольфа, кожаной куртки с необычной кожаной вставкой, напоминавшей шарф, и пышной юбки макси.

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Изабель Юппер / © Getty Images

Юбка была сшита из плотной ткани, у нее был сложный скульптурный крой с большими складками и асимметричным разрезом.

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Юппер дополнила наряд черными туфлями с заостренными носками и маленькими бантиками, большими солнцезащитными очками и серьгами-кольцами.

Изабель уложила волосы мягкими волнами и нанесла макияж с бежевым оттенком помады.

Напомним, Изабель Юппер в прозрачной блузке продемонстрировала бюстгальтер на кинофестивале.

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