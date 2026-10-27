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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В кожаной куртке и с красивыми локонами: Сидни Суини в стильном луке появилась на съемочной площадке

29-летняя американская актриса попала в объектив папарацци в образе кэжуал.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Сидни Суини

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини запечатлели папарацци на съемочной площадке фильма «Секрет служанки» (The Housemaid’s Secret) в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. Звезда улыбалась фотографам, демонстрируя модный многослойный лук.

На ней была короткая кожаная куртка шоколадно-коричневого цвета с накладными карманами и застежкой-молнией. Под нее актриса надела голубо-коричневую клетчатую рубашку, которую оставила расстегнутой, и темный кроп-топ, открывавший ее подтянутый живот.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Верх Суини сочетала с голубыми джинсами прямого кроя с высокой посадкой. Завершали образ черные массивные кожаные ботинки на шнурках и грубой подошве.

Аутфит Сидни дополнила красивой длинной прической с пышными локонами и естественным макияжем.

Напомним, «Секрет служанки» — продолжение психологического триллера «Служанка», снятого по мотивам популярных романов американской писательницы Фриды Мак-Фадден. Сидни Суини вновь сыграет роль Милли — девушки, которая оказывается в центре опасных тайн состоятельной семьи.

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