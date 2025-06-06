В кожаной куртке и с новой прической: папарацци запечатлели Аню Тейлор-Джой на съемочной площадке

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

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Папарацци подловили Аню Тейлор-Джой в Лос-Анджелесе на съемочной площадке нового мини-сериала Lucky от Apple TV+. В руках она держала стаканчик с кофе и небольшой пакетик.

Актриса была одета в черную кожаную короткую куртку и черные джинсы со слегка расклешенным низом. Наряд она скомбинировала с черной кожаной обувью с округлыми носками.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

А еще Аня сменила свою привычную прическу с длинными платиновыми волосами. В сериале у нее короткое волнистое каре немного с желтизной. Хотя, вероятно, это парик.

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В сериале Тейлор-Джой играет мошенницу Лаки Армстронг, решающую покончить с криминальным прошлым. Но для этого ей придется в последний раз погрузиться в этот опасный мир.

Напомним, Аня Тейлор-Джой с супругом попали под прицел фотографов в престижном районе Нью-Йорка.