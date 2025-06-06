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- Шоу-бизнес
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В кожаной куртке и с новой прической: папарацци запечатлели Аню Тейлор-Джой на съемочной площадке
Актриса снимается в новом мини-сериале, в котором играет мошенницу. Образ Ани требует от нее не только эмоциональной глубины, но и кардинальных изменений во внешности.
Папарацци подловили Аню Тейлор-Джой в Лос-Анджелесе на съемочной площадке нового мини-сериала Lucky от Apple TV+. В руках она держала стаканчик с кофе и небольшой пакетик.
Актриса была одета в черную кожаную короткую куртку и черные джинсы со слегка расклешенным низом. Наряд она скомбинировала с черной кожаной обувью с округлыми носками.
А еще Аня сменила свою привычную прическу с длинными платиновыми волосами. В сериале у нее короткое волнистое каре немного с желтизной. Хотя, вероятно, это парик.
В сериале Тейлор-Джой играет мошенницу Лаки Армстронг, решающую покончить с криминальным прошлым. Но для этого ей придется в последний раз погрузиться в этот опасный мир.
Напомним, Аня Тейлор-Джой с супругом попали под прицел фотографов в престижном районе Нью-Йорка.