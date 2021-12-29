В кожаной куртке и с обезьяной на плечах: Олег Винник умилил "волчиц" новыми снимками

Артист устроил забавную фотосессию с мягкой игрушкой.
Олег Винник порадовал своих поклонниц новыми милыми фотографиями в Instagram. Певец устроил себе небольшую фотосессию с мягкой игрушкой – забавной рыже-коричневой обезьянкой.
Винник положил обезьяну себе на плечи и начал ее конечностями закрывать поочередно глаза, уши и рот.
"Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу", – подписал снимки артист.
Одет он был в серую рубашку и черную кожаную куртку с крестами.
"Волчицам" очень понравились фото. В комментариях они благодарили Олега за поднятие настроения:
"Спасибо за поднятое настроение. Снимки прекрасные, как и вы", "Очень положительные фото", "Олег, очень-очень прикольные фото! Целую вас в щечку", "Как мило! Вызывали у меня улыбку в такой пасмурный день! Спасибо за настроение!", "Ух, Олег Анатольевич! Умеете поднять настроение", "Как всегда, улыбнулась, глядя на ваши фото".
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