В кожаной куртке и широких джинсах: Хейли Бибер в стильном луке сходила на день рождения подруги

28-летняя модель выбрала для своего выхода комфортный и стильный наряд.

Хейли Бибер попала в объективы папарацци, когда вышла из боулинга Lucky Strike в Беверли-Хиллз, где ее подруга праздновала день рождения.

Хейли, как всегда, выглядела стильно. На ней была кожаная куртка в винтажном стиле и синие широкие джинсы. Наряд модель дополнила черной обувью и желтой плетеной сумкой.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Волосы Бибер собрала в гладкий пучок и надела на лицо солнцезащитные очки. В ушах у нее были лаконичные серьги, а на руке – часы и кольцо.

Напомним, ранее фотографы подловили Хейли Бибер, когда она выходила из студии с пилатеса с тренировки. На ней была спортивная одежда от Alo Yoga и объемная куртка-косуха.

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