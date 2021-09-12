В кожаной маске-балаклаве: Ким Кардашьян произвела фурор провокационном луком на улицах Нью-Йорка

Звезда реалити и инфлюенсер попала в объективы папарацци в необычном образе – она с головы до пяток была в кожаном луке от Balenciaga.

Где бы ни появилась Ким Кардашьян, она всегда спровоцирует публику и СМИ о ней говорит. Новый ее выход не стал исключением.

Звезда Instagram приехала в Нью-Йорк. Папарацци подловили ее возле отеля Ritz Carlton. Одета Ким была с головы до пят в кожаный лук total black от Balenciaga. На ней был плащ с поясом, лосины, перчатки и ботфорты на шпильках.

Ким Кардашьян / Getty Images

Главной деталью аутфита Кардашьян была маска-балаклава на голове с застежками-молниями и отверстием для конского хвоста на затылке.

Ким Кардашьян / Getty Images

Ким Кардашьян / Getty Images

Свой лук звезда реалити дополнила белой сумочкой Balenciaga, инкрустированной кристалами.

Ким Кардашьян / Getty Images

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Ким приехала на самое крупное событие в фэшн-мире – на Met Gala, который состоится в понедельник, 13 сентября, в Музее искусств Метрополитен. Тема бала в этом году звучит так: In America: A lexicon of Fashion" ("В Америке: лексикон моды"). Мы уже в предвкушении, какой же образ для Бала Института костюма выбрала Кардашьян? Уверенны, она точно всех удивит.

Напомним, недавно бывший муж Ким - Канье Уэст устроил на стадионе перфоманс, посвященной презентации его нового альбома Donda. В нем приняла участие Ким. Она вышла в финале перформанса в свадебном платье от Balenciaga из коллекции осень-зима 2021 года, которое дебютировало на Неделе моды в Париже в июле. На голове у звезды была фата, полностью закрывавшая ее лицо и руки, а волосы были заплетены в длинную косу.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Кроме этого, Ким опубликовала у себя в Instagram снимки из фотосессии, посвященной новому альбому Канье Donda. На одних снимках Уэст изображен с балаклавой на голове. А на других фото – Ким появляется с балаклавой на голове.

Ким Кардашьян и Канье Уэст / Instagram Ким Кардашьян

Интересно, выход Кардашьян в Нью-Йорке в маске-балаклаве как-то связан с альбомом ее бывшего супруга?

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