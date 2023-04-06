В кожаной мини-юбке и боди с декольте до пупка: тайская певица в соблазнительном образе вышла на прогулку

Джейми Чароэн знает, как нужно одеться, чтобы привлечь к себе внимание.
В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала тайская поп-исполнительница Джейми Чароэн. Девушка привлекла к себе внимание соблазнительным луком.
На ней был черный топ с глубоким откровенным декольте до пупка и кожаная очень короткая юбка. Сверху она надела черный жакет. В этом луке Джейми выглядела сексуально.
Наряд артистка скомбинировала с черными кожаными сапогами на шпильках и небольшой сумочкой цвета металлик. Чароэн распустила волосы, сделала макияж с акцентом на длинных ресницах, украсила уши серьгами-кольцами и завершила образ острым маникюром.
Напомним, американская кантри-певица Ингрид Андресс на церемонию вручения наград CMT Music Awards пришла в откровенном черном платье по фигуре на тонких бретельках, верх которой был прозрачным. Под нарядом отсутствовало белье.
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