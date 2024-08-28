В кожаной мини-юбке и кружеве: Алисия Викандер на фотоколле в Лондоне

Обладательница "Оскара" - актриса Алисия Викандер - посетила фотоколл в Picturehouse Central в центре Лондона, который был посвящен фильму "Гамбита королевы", в котором она сыграла с Джудом Лоу.

Актриса вышла к фотографам в черной кожаной мини-юбке с ремешками и кружевной кофте с длинными рукавами белого цвета от Louis Vuitton. Также на Алисии были лаконичные босоножки с ремешками и на каблуках.

Волосы она отрезала в каре и подкрутила в легкие локоны. Макияж у актрисы был лаконичным и легким.

Алисия Викандер / Фото: Getty Images

Напомним, что исторический триллер "Гамбит королевы" вышел в украинский прокат 13 июня и специально для Леди.ТСН.ua Джуд Лоу и Алисия Викандер дали интервью. Они рассказали об этой картине и раскрыли некоторые интересные подробности закулисья.

Читайте также:

Алисия Викандер - шведская актриса и лауреат "Оскара" (10 фото)