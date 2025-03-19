В кожаной мини-юбке и леопардовых туфлях: теннисистка в стильном аутфите сходила на ужин

Оливия Эллиотт выбрала лук в бежево-коричневых оттенках.
В объективы папарацци на улицах Майами попала американская теннисистка Оливия Эллиотт, которая шла на ужин WTA Celebrates Miami Open, на котором собрались известные женщины из мира моды, искусства и дизайна.
Девушка для своего выхода выбрала водолазку шоколадного оттенка и коричневую короткую юбку в винтажном стиле с потертостями и накладными карманами. Длина мини прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.
Лук Оливия дополнила тонким коричневым ремешком, леопардовыми туфлями с открытыми носками и на стойких каблуках, а также нежной сумочкой с цветочным принтом и на золотой цепочке.
Эллиотт сделала волнистую укладку, макияж с шоколадной помадой и молочный маникюр. Образ спортсменка завершила золотой цепочкой с подвеской, браслетом и кольцом.
Читайте также: